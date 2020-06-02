مكة.. مركز صحي الزيمة يُجري عملية ولادة لمقيمة آسيوية فاجأها المخاض

باشرها الفريق النسائي وأنقذ الأم والمولود

نجح مركز صحي الزيمة في توليد مقيمة من جنسية آسيوية بعد وصولها للمركز وهي في حالة ولادة وإنقاذ المقيمة والمولود.



وتفصيلًا: تفاجأ أعضاء مركز صحي الزيمة قبل نهاية دوامهم أمس الأول، بقدوم مقيمة من جنسية آسيوية وهي في حالة مخاض، وعند قيام القسم النسائي بالمركز وبإشراف فاطمة معروف العميري بالكشف على المقيمة؛ اتضح أنها في حالة ولادة ولا يمكن الانتظار لحين نقلها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة.



على وجه السرعة تدخل الفريق بالمركز من أجل إنقاذ الأم والمولودة، وتم توليد المقيمة رغم عدم وجود إمكانيات في المركز ونجاح الولادة وسلامة الأم ومولودها، وتم نقلهما إلى مستشفى الولادة والأطفال وهما بصحة جيدة.



وتولّت المستشفى الاطمئنان على صحة المولودة والأم وإكمال الإجراءات الطبية في مثل هذه الحالات.