"هلال المحرم" يقترن بالزهرة بسماء الوطن العربي.. اليوم

يمكن رؤيتهما بالعين المجردة قبل حلول ظلمة الليل

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الأربعاء، هلال المحرم في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة قبل حلول ظلمة الليل، في منظر جميل، وهي فرصة مثالية للتصوير.

وتفصيلاً، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عند استخدام المنظار يمكن القيام بمسح الخط المتقوّس، الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر، فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطحه، إضافة لذلك يمكن رؤية توهّج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

وأضاف "أبو زاهرة" أن كوكب الزهرة بدأ في الظهور في سماء المساء أواخر شهر إبريل الماضي وسيبقى بقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعه تدريجياً إلى جنوب السماء وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي، حيث توقّف عن الصعود منذ شهر يوليو الماضي، هذا لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب وليس (المنظار) فإن قرصه في طور الأحدب المتناقص في الوقت الحالي، ولكن نظراً لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري يكبر نظراً لاقترابه من الأرض، وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصه تدريجياً، حتى يصبح قرصه مثل الهلال نهاية هذا العام.



