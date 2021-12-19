خطر قد ينتهي بحادث.. التجارة تستدعي قرابة 5 آلاف مركبة "كيا"

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 4,960 مركبة كيا "Carnival" موديل 2016 و2017.
وقالت الوزارة: الاستدعاء لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف بشكل متقطع عكس اتجاه ما يضبطه السائق، ما يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة، وزيادة خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً.
موديل 2016 و2017.. ودعت إلى التواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً
أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 4,960 مركبة كيا "Carnival" موديل 2016 و2017.
وقالت الوزارة: الاستدعاء لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف بشكل متقطع عكس اتجاه ما يضبطه السائق، ما يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة، وزيادة خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً.