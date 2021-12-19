خطر قد ينتهي بحادث.. التجارة تستدعي قرابة 5 آلاف مركبة "كيا"

موديل 2016 و2017.. ودعت إلى التواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 4,960 مركبة كيا "Carnival" موديل 2016 و2017.

وقالت الوزارة: الاستدعاء لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف بشكل متقطع عكس اتجاه ما يضبطه السائق، ما يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة، وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً.