بعد التوجيه بإخلاء "الهاملي" طبياً.. سفير المملكة في قيرغيزستان: شكراً للقيادة

أصيب بسكتة دماغية أدخلته غيبوبة في مستشفى ببشكيك أثناء وجوده برحلة سياحية

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- على حرصهما الدائم على المواطنين، وتوجيهاتهما الكريمة بمد يد العون والمساعدة للمواطن والمقيم داخل المملكة وخارجها.

جاء ذلك، عقب صدور التوجيهات الكريمة بنقل المواطن السعودي جبر بن زنيفر الهاملي بطائرة الإخلاء الطبي ليستكمل علاجه بالمملكة بعد أن أصيب بسكتة دماغية أدخلته في غيبوبة بأحد مستشفيات العاصمة بشكيك خلال وجوده في رحلة سياحية بالجمهورية القرغيزية، مثمناً التجاوب العاجل والأبوي من القيادة الحكيمة لحالة "الهاملي"؛ حيث صدرت الأوامر بتأمين طائرة إخلاء طبي لنقل المواطن إلى المملكة؛ لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والطبية لمثل هذه الحالات.

وفي سياق هذا الاهتمام، وجّه "الجمعة" شكره وتقديره لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف وإلى كل المسؤولين بالوزارة على متابعتهم الدائمة للمواطنين خارج المملكة وتوجيهاتهم بالعناية وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في الخارج، مؤكداً أن صدور التوجيهات بنقل المواطن السعودي وما حظي به من متابعة واهتمام خلال وجوده في الجمهورية القرغيزية يأتي امتداداً للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للمواطنين داخل المملكة وخارجها.