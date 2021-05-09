"الشهري" رئيساً للشؤون التعليمية جنوب جدة

أصدر مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعيد محمد آل عاتق قراراً بتكليف المشرف التربوي سعيد محمد الشهري رئيساً للشؤون التعليمية بمكتب التعليم جنوب محافظة جدة.

ويعد الشهري من الكفاءات التعليمية الشابة البارزة والمتميزة في تعليم جدة.

بدوره ثمن الشهري لمدير عام تعليم جدة ولمساعديه ولمدير مكتب تعليم جنوب جدة، وكافة المسؤولين هذه الثقة مؤكداً أن هذا التكليف سيكون دافعاً لمواصلة العمل بما يخدم التعليم، داعياً الله عز وجل التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن المعطاء.