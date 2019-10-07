ابن عم "تميم": إجرام "الحمدين" عزلنا والعالم يتحدث عن الكارثة!

قال: إهدار للمال العام بمونديال "القوى" ورسالة شعبنا خواء المدرجات

أكّد الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني؛ أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد؛ أن فراغ المدرجات خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر أكبر دليل على رفض الشعب القطري سياسات النظام.

وقال "آل ثاني"؛ في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "فراغ المدرجات رسالة من شعبنا للعالم برفض تصرفات تميم وعصابته".

وتابع، بحسب ما نقلته "اليوم السابع" القاهرية: "شعبنا في قطر يريد وظائف وتحسين معيشة المواطنين وتمكينهم وإرجاع العلاقات مع إخوانهم في السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي تسبّب تنظيم الحمدين الإرهابي في قطعها بسبب إجرامهم ضدّ أهلنا في الخليج!".

وأضاف "آل ثاني": "إهدار كارثة للمال العام، حيث دفع تنظيم الحمدين الإرهابي أكثر من 100 مليون ريال لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019، وفي النهاية تم جلب العمال لتعبئة المدرجات الفارغة تماماً!، وصحف في أمريكا وبريطانيا وأوروبا انتقدت إعطاء البطولة لقطر، وبعضها وصف البطولة بالكارثة!