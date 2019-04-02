الـ "إف 35" تدفع "الليرة التركية" إلى مزيد من الانهيار

خلاف حول الطائرة هو الأحدث بين واشنطن وأنقرة

ضعفت الليرة التركية أكثر من 1 % مقابل الدولار، في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة إف-35 إلى تركيا.

وبلغت الليرة 5.5550 أمام العملة الأمريكية، مقارنةً بإغلاق أمس الإثنين البالغ 5.4913.

وتعاني الليرة من تقلبات وسط ضباب في أعقاب انتخابات المحليات في تركيا، لتضعف 2.5 % يوم الإثنين، إلى 5.7 للدولار، قبل أن تعوّض بعض خسائرها لاحقاً بحسب "رويترز".

والخلاف حول الطائرة إف-35 هو الأحدث في سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدّرها المطالب التركية بتسليم الولايات المتحدة الداعية الإسلامي فتح الله غولن؛ وخلافات حول سياسة الشرق الأوسط، والحرب في سوريا، والعقوبات على إيران.

وكانت مصادر قد قالت الإثنين، إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك، بأنهم لن يتسلّموا مزيداً من شحنات معدات إف-35 الضرورية استعداداً لوصول المقاتلة الشبح.

تأتي الخطوة من جانب واشنطن، بسبب مخاوف الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، من السماح لرادار منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تصر تركيا على شرائها، برصد وتتبع الطائرة إف-35؛ ما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية.

وكانت الليرة قد شهدت خسائر عدة الأيام الماضية تزامناً مع نتائج الانتخابات الأخيرة في البلاد وهزيمة الحزب الحاكم في مدن كبرى.