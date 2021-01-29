"الخطيب" يلتقي بنائبة رئيس الوزراء البلغاري ويبحثان تعزيز التعاون في مجال السياحة

اتفقا على تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية

اجتمع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض مع نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.



وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياحية.



واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.



وقالت ماريانا نيكولوفا إن بلغاريا والمملكة العربية السعودية تجمعهما شراكة في مجال السياحة منذ عام 2016، مبينة أن هدف هذه الزيارة هو استكشاف المزيد من الفرص للعمل في المستقبل".



وخلال الزيارة التي استمرت يومين تجولت الوزيرة البلغارية في عدد من الوجهات السياحية داخل المملكة، ومن تلك الوجهات قصر سلوى في الدرعية ومدائن صالح في العلا.



وعبرت الوزيرة عن إعجابها بما شاهدت وقالت: "تسعدني رؤية المعالم التاريخية في حي طريف في الدرعية ومدائن صالح في العلا، وهي وجهات سياحية مثيرة للاهتمام.