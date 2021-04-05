"تحديث خطة أمانة مكة الإستراتيجية" في سلسلة من ورش عمل القيادات

فيما وجّه "القويحص" بتبني قضايا "البلدية والقروية" ومراعاة الخصوصية

نظَّمت أمانة العاصمة المقدّسة، سلسلة من ورش العمل ضمن برنامج التأهيل الإستراتيجي لقيادات أمانة العاصمة المقدّسة، وكانت آخر الورش بحضور أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ وذلك بقاعة المركز الحضري التابع للأمانة، بحضور وكلاء الأمين وعدد من مديري العموم ورؤساء البلديات، حيث أعدّ الورشة وقدّمها مستشارة أمين العاصمة المقدّسة ورئيسة اللجنة التنفيذية للتخطيط الإستراتيجي الدكتورة سمية بنت عزت شرف.

وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عاماً عن مراحل التخطيط الإستراتيجي للأمانة، وكيفية صياغتها وإحداث المقارنات المرجعية، كما تضمن العرض إحصائيات وأرقاماً لما تمّ خلال ورش تحديث للخطة الإستراتيجية لأمانة العاصمة المقدّسة، إضافة إلى إجراء عديد من التحاليل الإستراتيجية، والتعرف على آلية بناء المشاريع الاستراتيجية وكيفية الموائمة مع الجهات ذات العلاقة.

وحظيت ورش العمل الممتدة باهتمام مباشر من أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد القويحص؛ لما لها من أهمية بالغة في تحديث الخطة الإستراتيجية واحتوائها على القيم الحديثة التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوّه البصري والتحول الرقمي وإحداث التغيير الملموس، وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف "القويحص"؛ أن المملكة لديها توجهات إستراتيجية تتماشى مع التغيرات العالمية وفقاً لما تقتضيه طبيعتها الجغرافية ومكانتها الإسلامية، ووجه بتبني القضايا الإستراتيجية التي جاءت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع مراعاة خصوصية مكة المكرّمة وطبيعتها.