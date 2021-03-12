طوارئ بمستشفيات ومراكز "صحة حفر الباطن" لمواجهة "موجة الغبار"

فيما دعت المديرية مرضى الجهاز التنفسي كالربو لعدم الخروج إلا لضرورة

اتخذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، اليوم، كل الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التي غطت سماء المحافظة، وأدت لانخفاض مستوى الرؤية.

وأوضحت أن القطاعات الصحية كافة من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، اتخذت كل التدابير اللازمة للتعامل مع كل الحالات المتضررة من موجة الغبار ورفع حالة الاستعداد في أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى لمواجهة التطورات الناجمة من موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.



ودعت "صحة حفر الباطن" من لديهم أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة واتخاذ الإجراءات الوقائية ووضع الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ جيداً؛ حرصاً على سلامتهم، متمنين للجميع الصحة والسلامة.