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قال: تصحب حبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية

36 ساعة ماطرة يتوقعها "الحصيني".. هنا تفاصيلها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن الساعات الـ36 القادمة ستكون ماطرة على عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ36 القادمة -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء حتى غد الأربعاء أمطار على شرق المتوسط والشمالية وأجزاء من تبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ثم العراق فالكويت وشمال الشرقية، مع ثلوج أو مطر ثلجي على مرتفعات الشام، وحبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية.