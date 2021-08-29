في يوم واحد.. موريتانيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 33 ألفًا و158 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 702 حالة.