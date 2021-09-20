أمريكا تفتح حدودها للمسافرين الملقحين في نوفمبر

تفرض إجراء فحوص ووضع كمامة

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر المقبل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نقلته "رويترز"، أن البلاد ستفرض إجراء فحوص ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج.