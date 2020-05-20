"فيصل بن خالد": نشاهد الأمجاد والإنجازات في الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد

قال إنه خلال 3 سنوات مضت شهدت المملكة إصلاحات كبيرة بمختلف الأصعدة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.

وفي التفاصيل، قال الأمير فيصل بن خالد: نجدد في هذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا الولاء والانتماء؛ هذه الذكرى تقودنا إلى طموحات لا حدود لها في ظل نظرة سمو ولي العهد المستقبلية العالية ورؤيته الثاقبة، والتي جعلت المملكة قوة إستراتيجية في المنطقة وذات تأثير سياسي إقليمي ودولي نتيجة المواقف والتوجهات التي اتخذتها.

وأضاف: عُرف عن سمو ولي العهد -حفظه الله- حرصه على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنه، واستحداث الكثير من البرامج تمس حاجاتهم وتلبي رغباتهم، واضعًا نصب عينيه راحة المواطن كما شاهد الجميع حرصه -حفظه الله- على صحة الإنسان في المملكة وتأكيده في توجيهاته للجان المعنية أن صحة الإنسان أولاً.

وقال: "إنجازات على مختلف الأصعدة تحقق خلال السنوات الأخيرة، سياسية واقتصادية وتنموية.. وخلال ثلاث سنوات مضت، شهدت المملكة إصلاحات كبيرة وتغييرات على مختلف الأصعدة لتعزيز استدامة التنمية الوطنية الشاملة من خلال السير لتحقيق رؤية 2030 التي أطلقها سموه، وعزمه بعمله الدؤوب وقراراته الحكيمة على الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأكمل: "ما تحقق من إنجازات جاء بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين وجهود سمو ولي عهده الأمين لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين".

واختتم الأمير فيصل بن خالد بالقول : "نجدد البيعة والولاء لسمو ولي العهد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة وأن تتجاوز بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع أزمة كورونا، وكل عام وبلادنا الغالية أكثر رخاءً وعزًا وازدهارًا".