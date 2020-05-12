لليوم الثاني على التوالي.. تونس: لا إصابات ولا وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن عدد المصابين بالفيروس استقر عند 1032 إصابة.

وأضاف البيان، أن عدد الوفيات استقر عند 45 وفاة، في مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 727 حالة.