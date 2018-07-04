"السميري" لـ "سبق": تدربت على الشطرنج وعمري 10 سنوات على يد والدي

عقب حصولها على المركز الأول لبطولة المملكة

عبرت الفائزة بالمركز الأول في بطولة المملكة للشطرنج، داليا السميري، عن سعادتها بالفوز.

وقالت في تصريح خاص لـ "سبق"، إن بدايتها في الشطرنج، كهاوية، تعلمتها على يد والدها ـ رحمه الله ـ .

وأضافت: "والدي كان حريصا على تعليمنا الألعاب الذهنية، التي تعتمد على الذكاء والتفكير، ومارست لبعة الشطرنج بعمر ١٠ سنوات، وبشكل رسمي في البطولات منذ قرابة سنة تقريبًا".

وحول مشاركتها في البطولات، قالت:"شاركت في بطولات محلية، وحصلت على لقب البطولة، والمركز الأول في بطولة الشطرنج السريع في جدة، ومنها تأهلت لبطولة المملكة للشطرنج في الرياض، والعائلة أكبر داعم لي، وهم من شجعني للمشاركة في المسابقة".

وقالت: "الشطرنج لعبة نبيلة تتسم بالأخلاقيات الرياضية، فكانت المنافسة جميلة بين قرابة ٣٠ سيدة، ولذة الفوز والفرحة لا توصف، لاسيما بعد جهد كبير".