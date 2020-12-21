متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ⁧#كورونا⁩ المتحور في المملكة.

ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وندعو الجميع إلى التواصل مع ⁦@SaudiMOH937⁩ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 07:57 PM

متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية

عبدالله البرقاوي

الرياض

11 10,040

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ⁧#كورونا⁩ المتحور في المملكة.

ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وندعو الجميع إلى التواصل مع ⁦@SaudiMOH937⁩ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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