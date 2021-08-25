نظير الإنجازات التي تحققت.. الاتحاد العربي للكاراتيه يمنح وسام الاستحقاق لأبطال أولمبياد طوكيو 2020

قرّر الاتحاد العربي للكاراتيه منح الأبطال العرب ممن حققوا ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 -في أول مشاركة أولمبية للعبة لفئة الكبار- الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية -التي اختتمت بطوكيو في السابع من أغسطس الحالي- تحقيق المصرية فريال أشرف الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوغراماً، كما حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوغراماً، فيما نال الأردني عبدالرحمن مصاطفة الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوغراماً، وحققت المصرية جيانا لطفي الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوغراماً.

وقرر مجلس الاتحاد العربي للعبة خلال اجتماعه الدوري أمس عبر تقنية الفيديو -برئاسة الدكتور إبراهيم القناص وحضور جميع الأعضاء- منح وسام الاستحقاق الرياضي للمدربين والإداريين المسهمين بالمنجزات الأولمبية وكذلك الحكام الدوليين المشاركين؛ وهم: منصور السلطان من الكويت، والزيتوني مطيوط من المغرب، وهيثم فاروق من مصر؛ تقديراً لأدوارهم المشرفة في الأولمبياد، ودعماً وتحفيزاً للجميع.

واعتمد المجلس الموافقة المبدئية لقبول طلب الكويت باستضافة البطولة العربية للعبة 2021 والتنسيق والتواصل مع الاتحاد الكويتي للعبة لإدراج المواعيد المقترحة لانطلاقة البطولة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لروزنامة البطولات الدولية والقارية القادمة وتحديد المواعيد المقترحة لإقامة البطولات العربية القادمة، كما تم إقرار توزيع نسخة لقانون التحكيم الدولي على الاتحادات الوطنية بعد التعديلات الأخيرة والتنسيق لإقامة ورش عمل مختلفة في هذا الإطار.

ووافق المجلس بالإجماع على تكريم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة و رئيس الاتحاد الآسيوي والرئيس الشرفي للاتحاد العربي اللواء ناصر الرزوقي، وتكريم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بشير الشريف، تثمينا لجهودهما الكبيرة في دعم الاتحاد العربي دولياً وقارياً.

وأوضح الدكتور إبراهيم القناص أن أبطال العرب في طوكيو سيتم تكريمهم مع جميع المكرّمين على هامش بطولة العالم التي ستستضيفها دبي في نوفمبر المقبل، بحضور رئيس الاتحاد الدولي أنطونيو إسبينوس، ورؤساء الاتحادات القارية، مشيراً إلى أن التكريم رسالة حب وتقدير وتثمين من مجلس إدارة الاتحاد العربي لجميع الأبطال والمنجزِين.

وقال: "الكاراتيه العربية استطاعت بنجومها واهتمام الاتحادات الوطنية والمواهب الرائعة عربياً أن تبسط سيطرتها وحضورها في المحافل العالمية والقارية، وكانت دورة الألعاب الأولمبية فرصة سانحة لإثبات قوة اللاعب العربي، والنزالات أثبتت أن اللاعب العربي قوي ومتميز ويحسب له ألف حساب".

من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه حميد شامس إلى أن أجندة عمل الاتحاد لم تتوقف خلال أزمة كوفيد 19، حيث تم ضخ العديد من الدورات التحكيمية والفنية وكذلك التنسيق والتواصل مع جميع الاتحادات الوطنية لضمان جاهزية تامة لاستئناف النشاطات المباشرة قريباً.

وقال: "الاجتماع أقرّ خارطة عودة النشاطات المباشرة بعد قبول طلب الكويت لاستضافة البطولة العربية القادمة، حيث سيتم التنسيق لإكمال جميع الجوانب قبل الإعلان الرسمي عن الموعد".