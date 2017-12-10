"جلوي بن عبدالعزيز": أهالي نجران تسابقوا لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن

ثمّن مبادرات "الغرفة" ورجال الأعمال

ثمّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المبادرات الوطنية التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، والوقفة الصادقة والشجاعة التي أثبتها رجال الأعمال منذ انطلاقة عملية عاصفة الحزم.

جاء ذلك أثناء اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على تقرير احتفالية "كلنا الحد الجنوبي"، عرضه رئيس مجلس إدارة الغرفة "محيميد بن صالح آل شرمة"، والأمين العام "صالح بن حمد كرحان".

وأعرب عن فخر الوطن والشعب الأبيّ الكريم بما يقدمه رجال القوات العسكرية على الحد الجنوبي، والذي تجسّد في كثير من الفعاليات والمشاركات بجميع مناطق المملكة؛ استشعارًا منهم بأن الوطن يستحق أكثر الكثير.

ونوّه إلى مواقف أهالي المنطقة الذين تسابقوا في تقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن والذود عن حياضه، متسلحين بالإيمان، صامدين على ثرى الآباء والأجداد الذين سجلوا مواقف مشرّفة في توحيد هذه البلاد المباركة.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المبادرات التي أطلقتها الغرفة واجبة تجاه الوطن الغالي، انطلاقًا من الحب والولاء لهذا الكيان العظيم، وقادته الحكماء -أيدهم الله-، وعرفانًا بما يقدمه الجنود البواسل لصون أمنه واستقراره.