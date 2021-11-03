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اليوم وحتى الجمعة القادم.. من الـ7 إلى الـ9 مساءً

استقبال العزاء في وفاة سعود بن عبدالرحمن الليلة بقصر المربع والخميس والجمعة بقصرالثمامة

يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الليلة في قصر المربع، وغداً وبعد الغد في قصر الثمامة.

ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.