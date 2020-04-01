زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة غانزي جنوب غرب الصين

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات، اليوم، مقاطعة "غانزي" التي تتمتّع بحكم ذاتي بإقليم سيتشوان جنوب غرب الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم: إن مركز الزلزال يقع عند خط عرض 04ر33 درجة شمالًا، وخط طول 92ر98 درجة شرقًا، كما يقع مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.