تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والحناكية وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الواحدة مساء.