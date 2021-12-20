‬بالصور.. أندونيسيان يسافران إلى السعودية بالدراجة الهوائية

انطلق مواطنان إندونيسيان خلال الأسبوع الجاري من مدينة باليمبانج أكبر مدن جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى المملكة العربية السعودية، عبر دراجتيهما؛ لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي .
وأشارت تقارير إندونيسية إلى أن جوناوان ومحمد فؤاد سيقطعان مسافة تقدر بنحو 12500 كلم عن طريق البر و750 كلم عن طريق البحر، وتستمر رحلتهما إلى السعودية 7 أشهر.
لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي.. وتستغرق الرحلة 7 أشهر
انطلق مواطنان إندونيسيان خلال الأسبوع الجاري من مدينة باليمبانج أكبر مدن جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى المملكة العربية السعودية، عبر دراجتيهما؛ لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي .
وأشارت تقارير إندونيسية إلى أن جوناوان ومحمد فؤاد سيقطعان مسافة تقدر بنحو 12500 كلم عن طريق البر و750 كلم عن طريق البحر، وتستمر رحلتهما إلى السعودية 7 أشهر.