ينبع.. تدخّل طبي يُنهي معاناة خمسينية من آلام مبرحة في البطن

كانت تعاني من وجود فتق كبير في جدار البطن وناسور برازي

أسهَمَ فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام، في إنهاء معاناة مريضة خمسينية من آلام مبرحة في البطن.

وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وجود فتق كبير في جدار البطن، بالإضافة إلى وجود اختناق في الفتق وناسور برازي من القولون إلى جلد البطن.

وتم على الفور إجراء تدخل جراحي عاجل لإصلاح الفتق وقطع جزء من القولون المستعرض الذي بسببه نشأ الاختناق والناسور، كما جرى إعادة توصيل أولي للقولون، وبحمد الله كللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية.