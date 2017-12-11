أمير منطقة مكة يعتمد مبادرات جامعة الطائف للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي

تقدم نماذج في القدوة وتطوير مهارات الأئمة ومعالجة المشكلات البيئية والمجتمعية

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، جميع مبادرات جامعة الطائف للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي في دورته الثانية، تحت شعار: "كيف نكون قدوة؟".

ووجّه الفيصل الشكر لجامعة الطائف لمشاركتها في الملتقى، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون تنفيذ الجامعة للمبادرات المعتمدة بالجودة المطلوبة لتحقيق الأهداف التي وضع ملتقى مكة الثقافي من أجلها.



وأوضح مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن الجامعة تقدمت هذا العام بأربع مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تركز على جوانب مختلفة ترتبط برؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لـ"بناء الإنسان وتنمية المكان" في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تحقيق التكامل التنموي ورفع كفاءة منظومة العمل المؤسسي والتحسين المستمر للأداء ورفع مستوى جودته.

ولفت إلى أن المبادرات الأربع المقدمة اشتملت على قضايا وطنية واجتماعية مهمة تهدف إلى ترسيخ مفهوم القدوة في المجتمع، وتجسد في الوقت ذاته أهداف مبادرة "الطائف من جديد"، التي أطلقتها الجامعة وتعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الأمير خالد الفيصل، التي تؤكد ثنائية "بناء الإنسان وتنمية المكان"، كركيزة أساسية للتنمية الحضارية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال مبادراتها لأن تكون بيت خبرة رائد في المساهمة والتأثير خارج أسوار الجامعة، وتفعيل دورها في إثراء المجتمع فكريًا وعلميًا ومعرفيًا، وتحويل المعرفة إلى محرك للتنمية، وتفعيل الدور القيادي والريادي لجامعة الطائف في تنمية المجتمع المحلي.



كما أكد حرص الجامعة من خلال مبادراتها إلى تعزيز إسهاماتها العملية في تفعيل دور مجتمع محافظة الطائف وقطاعاتها الحكومية والخاصة في مواكبة التطلعات الوطنية، وتأسيس وتفعيل ثقافة التنمية المستدامة والمتجددة، وإبراز محافظة الطائف وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، فضلاً عن إعادة بناء دور محافظة الطائف كواحدة من أهم المحافظات الفاعلة والمؤثرة تنمويًا، انطلاقًا من مجموعة من الدوافع والمحركات، أبرزها: الإيمان بالمسؤولية الوطنية (الواجب الوطني)، والطاقات والقدرات المتاحة لدى جامعة الطائف، والانتماء للمكان (محافظة الطائف)، والإرث التاريخي للمحافظة، والرؤية الاستشرافية لمستقبلها.

وأوضح مدير مشروع "كيف نكون قدوة؟" بجامعة الطائف الدكتور محمد السواط بدوره أن المبادرات الأربع التي وافق الأمير خالد الفيصل على أن تنفذها جامعة الطائف هي: مبادرة "ثلاثاء الطائف"، ومبادرة "الإمام العصري"، ومبادرة (24)، ومبادرة "زائد".

وبيّن الدكتور السواط أن مبادرة "ثلاثاء الطائف" تهدف إلى تحقيق مفهوم "جامعة بلا أسوار"، وتوفير منصة رسمية داخل الجامعة لتقديم نماذج القدوة، من خلال استضافة شخصيات ناجحة في المجتمع، من: رجال الدولة، والمفكرين، والقياديين، ورجال الأعمال، وطرح موضوعات وقضايا راهنة للحوار المنضبط.

وأشار إلى أن مبادرة "الإمام العصري" تهدف إلى إقامة دورات تدريبية للأئمة والخطباء بمساجد محافظة الطائف في المهارات اللازمة للإمامة، مثل: مهارات العرض، الإلقاء، التعامل مع الجمهور، إعداد الخطب، لغة الجسد، إدارة الوقت، لتحسين أدائهم ورفع مستوى جودته.

ولفت الدكتور السواط إلى أن مبادرة (24) تهدف إلى تحقيق دور الجامعة الاجتماعي، وتنمية حس الخدمة المجتمعية لدى طلاب وطالبات الجامعة، من خلال زيارات ميدانية لمدة 24 ساعة غير متواصلة لقرى تابعة لمحافظة الطائف، يُرصد من خلالها واقع القرى التعليمي والصحي والبيئي، إلى جانب تقديم الخدمات الممكنة لتلك القرى.



وأضاف: "أما المبادرة الرابعة والأخيرة، وهي مبادرة "زائد"، فتهدف إلى نشر ثقافة إعادة تدوير النفايات الورقية، والبلاستيكية، والإلكترونية، وتعزيزها كسلوك إيجابي بين أفراد المجتمع المحلي بمحافظة الطائف."

