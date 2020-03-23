شاهد.. رجال الأمن يباشرون مهام منع التجول

باشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، والذي يبدأ يومياً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

"سبق" رصدت انتشار دوريات المرور وأمن الطرق على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في مركز ظلم شرقي الطائف مع بدء تنفيذ التعليمات.