الصحة تؤكد: التفسيرات المتداولة غير صحيحة.. ونؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة لدينا

‫أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التفسيرات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، غير صحيحة.



وقال :‏نؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة، وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.