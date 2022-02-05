شيخ قبائل "بني هلال" يحتفل بزفاف نجله "يحيى"

احتفى شيخ قبائل "بني هلال" الشيخ عبدالكريم بن سعيد الهلالي، بزفاف نجله الشيخ "يحيى".

جاء ذلك، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومشايخ القبائل وأعيانها في منطقة مكة المكرمة.

وعبّر الشيخ "عبدالكريم"، عن شكره وامتنانه لجميع مَن شاركهم حفل زفاف نجله؛ متمنيًا للعروسين التوفيق والحياة السعيدة.