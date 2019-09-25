أجواء حارة على معظم المناطق والأمطار تواعد الجنوب

طقس معتدل فوق الجبال الجنوبية والرياح شمالية غربية

تشهد أجواء المملكة طقساً حاراً في أغلبية المناطق مع توقع حدوث هطولات رعدية على جنوب المملكة نتيجة امتداد إعصار "هيكا".

وقال موقع طقس العرب: يكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام وحاراً في شمال غرب المملكة ومعتدلاً فوق الجبال الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على طول الساحل الغربي، وشرقية مع هبات قوية أحياناً في المناطق الداخلية الغربية.

وأضاف يُتوقع سقوط زخات رعدية على بعض المناطق من الربع الخالي وجنوب المملكة نتيجة امتداد بعض التكونات الركامية المرافقة للحالة المدارية "هيكا".

وتابع: تكون الرياح في المناطق الوسطى والشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد يصحبها بعض الهبات في الأجزاء الشمالية، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة في المنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة.