تكريم المكلفين في إجازة العيد بمستشفى الثغر بجدة

كرم مستشفى الثغر بجدة، عددًا من منسوبيه بحضور مسؤولين من صحة جدة؛ عرفانًا بخدماتهم الصحية المميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وعبرت مديرة قسم التواصل الداخلي بمستشفى الثغر بجدة، شمايل المطيري، عن خالص الشكر والتقدير لإدارة التواصل بصحة جدة، ممثلة في عبد الرحمن البقمي، ومدير صوت الموظف بصحة جدة حمد آل شامي، على مبادرة زيارة الموظفين المكلفين في إجازة عيد الأضحى، وتوزيع الهدايا التذكارية، عرفانًا وتقديرًا لهم على جهودهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية في عيد الأضحى، خدمة لكل أبناء المجتمع بكل عطاء ووفاء للوطن الغالي.