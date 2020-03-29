23 إصابة جديدة بكورونا في البحرين و7 حالات تعافي

الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272

كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في حين تم تسجيل 7 حالات تعافٍ من الفيروس.

ووفق صحيفة الوطن المحلية بلغت الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272.

ولا زالت حالة واحدة تحت العناية من بين جميع الحالات القائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 02:27 PM

الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272

23 إصابة جديدة بكورونا في البحرين و7 حالات تعافي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في حين تم تسجيل 7 حالات تعافٍ من الفيروس.

ووفق صحيفة الوطن المحلية بلغت الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272.

ولا زالت حالة واحدة تحت العناية من بين جميع الحالات القائمة.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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