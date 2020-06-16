سلطنة عمان: تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 114 وفاة وتماثل 11089 حالة للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (745) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (377) لعمانيين و(368) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (25269) و(114) وفاة وتماثل (11089) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ (2627) والحالات المنومة اليوم (56) والمنومين (327) والحالات المنومة في العناية المركزة (105).