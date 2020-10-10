كوريا الشمالية تكشف عن صواريخ باليستية عابرة للقارات

بعضها يطلق من غواصات

عرضت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات لم يسبق لها مثيل في عرض عسكري، اليوم (السبت).





وبين محللون أن الصاروخ، الذي عُرض على مركبة نقل ذات 11 محورًا، سيكون أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمتحركة على الطرق في العالم إذا بدأ تشغيله، وفقاً لـ"رويترز".

وعرضت بيونغ يانغ أيضاً صاروخ هواسونغ -15، وهو أطول صاروخ اختبرته كوريا الشمالية على الإطلاق، ويُطلق من الغواصات.

وقبل العرض، الذي أقيم بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن كيم جونغ أون قد يستخدم الحدث للكشف عن سلاح استراتيجي جديد، كما وعد سابقًا هذه السنة.