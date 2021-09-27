جولات رقابية تستهدف 39 مصنعًا للعزل الحراري في المناطق

للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة

أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخراً، على 39 مصنعاً للعزل الحراري في عدد من مناطق بالمملكة عن ضبط وحجز 223909 منتجات مخالفة، من 12 مصنعاً مخالفاً.



وشملت المنتجات المستهدفة بالرقابة "البولي ستايرين – المتمدد والمبثوق، رغوة البولي يورثان، البولي يورثان والبولي ايزوسينورات، الصوف المعدني- الصخري والزجاجي".



واستهدفت الجولات التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.