رسميًّا.. النواب الأمريكي يصوِّت بالموافقة على لائحة الاتهام لعزل ترامب

أيَّد جميع الديمقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار "العزل"

صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أيد جميع الأعضاء الديموقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار "العزل"، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

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ينبغي تأييد جميع الديمقراطيين و7 جمهوريين على الأقل لعزل الرئيس الأمريكي

"النواب الأمريكي" يصوِّت على لائحة الاتهام لعزل ترامب.. و10 أعضاء جمهوريين يؤيدون





باشر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء التصويت على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"التحريض على التمرد" انطلاقًا من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وتفصيلاً، ووفق سكاي نيوز عربية، فإن 10 نواب جمهوريين قد صوّتوا لصالح قرار عزل "ترامب"، فيما قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه لم يحسم قراره بعد بشأن التصويت لصالح عزل ترامب.

وينبغي أن يؤيد جميع الأعضاء الديمقراطيين وسبعة أعضاء جمهوريين على الأقل قرار "العزل"؛ ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال إلى المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

وكتب ماكونيل في رسالة إلى زملائه الجمهوريين: "لم أتخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت. أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".

ومن جانبه، ذكر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي أن ترامب يتحمل المسؤولية عن الهجوم على مبنى الكونغرس، وذلك بعد أن عارض مساءلة الرئيس.

وقال مكارثي، حليف ترامب الذي كرر مزاعمه التي لا تستند إلى أساس عن تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2020: "الرئيس يتحمل المسؤولية عن هجوم مثيري شغب غوغائيين يوم الأربعاء على الكونغرس".

وأضاف: "كان يتعين عليه أن يندد على الفور بالغوغاء عندما شاهد ما جرى".