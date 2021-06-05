وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا"

أكد أن حججهم باطلة والتجاوب مع أطروحاتهم غير مجدٍ

أكد استشاري الأمراض المعدية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن مناهضي اللقاحات موجودون قبل "كوفيد"، وكانوا يستخدمون نفس الحجج التي ثبت بطلانها.

وقال عبر حسابه على "تويتر": ‏مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كوفيد"، ويستخدمون نفس الحجج التي ثبت بطلانها مراراً وتكرارًا، ومن غير المجدي التجاوب مع أطروحاتهم، فليس فيها أي جديد.

وأضاف: أكثر من ١٥ لقاحًا في جدول التطعيمات الأساسية للأطفال والبالغين وتاريخ مجيد من إنقاذ الأرواح ورفع معاناة البشر بتوفيق الله.

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05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 04:39 PM

أكد أن حججهم باطلة والتجاوب مع أطروحاتهم غير مجدٍ

وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أكد استشاري الأمراض المعدية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن مناهضي اللقاحات موجودون قبل "كوفيد"، وكانوا يستخدمون نفس الحجج التي ثبت بطلانها.

وقال عبر حسابه على "تويتر": ‏مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كوفيد"، ويستخدمون نفس الحجج التي ثبت بطلانها مراراً وتكرارًا، ومن غير المجدي التجاوب مع أطروحاتهم، فليس فيها أي جديد.

وأضاف: أكثر من ١٥ لقاحًا في جدول التطعيمات الأساسية للأطفال والبالغين وتاريخ مجيد من إنقاذ الأرواح ورفع معاناة البشر بتوفيق الله.

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