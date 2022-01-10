أمين العاصمة يناقش مع "ابن سعيد" الرخصة الإنشائية عبر "بلدي"

في إطار معالجة الربط الإلكتروني بين نظام الأمانة الداخلي والمنصة

‬ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، في مكتبه، ووكيل الوزارة للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، التحديات في إصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة "بلدي".

يأتي هذا الاجتماع في إطار معالجة تفعيل الربط الإلكتروني بين نظام الأمانة الداخلي ومنصة "بلدي"؛ لتوحيد الرؤية المشتركة وتسهيل الإجراءات.

جرى خلال الاجتماع استعراض آلية عمل الأمانة في طريقة إصدار الرخصة الإنشائية والخطوات الاستباقية لإصدارها، حيث تبدأ بتسجيل الصك وتنتهي بشروط الرخص الإنشائية.

وأكد "ابن سعيد" حرص الحكومة الرشيدة -حفظها الله- ودعمها اللامحدود للقطاع البلدي للارتقاء بالخدمات المقدمة والعمل على تطويرها وتيسيرها ‏للمستفيدين ‏واستخدام وسائل التقنية الحديثة لما يحقق أهداف وبرنامج التحول الرقمي وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة العربية السعودية.

وأبرز دور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في متابعة كل ما يسهم في نيل رضا المستفيدين وتحقيق رفاهيتهم.