ترقية "المورقي" بالمرتبة الـ 15 ووكيل الأمين للخدمات بأمانة مكة

‏صدر قرار ‫مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بترقية المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

صحيفة "سبق" تهنئ "المورقي" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.