القيادة تُعزي الرئيس الروسي في ضحايا حادث منجم الفحم الحجري بسيبيريا

أعربت عن صادق المواساة لأسر المتوفين.. وتمنت للمصابين الشفاء العاجل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا.

وقال الملك: "عَلِمنا بنبأ الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لَنَبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الحادث الذي وقع داخل منجم للفحم الحجري في سيبيريا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأُعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل؛ راجيًا أن لا تروا أي مكروه".