عبر منصة اليونيسكو .. "ابن حثلين" يترأس مؤتمرًا دوليًا لخبراء الإبل غدًا

يترأس مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، غدًا الثلاثاء، المؤتمر الدولي لخبراء المنظمة الدولية للإبل ومنظمة اليونيسكو.

وينطلق المؤتمر الذي يأتي بعنوان "الممارسات الثقافية المتعلقة بتقاليد الإبل للنهوض بأهداف التنمية المستدامة"، بكلمة لابن حثلين، بحضور أرنستو أوتون مساعد المدير العام للثقافة في اليونيسكو، وعددٍ من المتحدثين الدوليين أصحاب الخبرة في جميع مجالات الإبل، عبر المنصة الرئيسة لليونيسكو.

ويعد ذلك المؤتمر أول حدث عالمي عبر منصة اليونيسكو، يخصص لمناقشة موروث الإبل الثقافي، فيما سوف تكون محاور المؤتمر عن: الحفاظ على التراث الثقافي الحي المتجسد في تقاليد الإبل - استدامة الممارسات المحلية في رعي الإبل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية - الاستفادة من الممارسات القائمة على الإبل للحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته - تدعيم الأدلة على الأبعاد العلمية والتعليمية لتقاليد الإبليات.

من جهة أخرى، أوضح فهد بن حثلين بتلك المناسبة، أهمية الوجود عبر منصة ثقافية دولية مثل اليونيسكو والتعاون معها لطرح الضوء على موروث وثقافة الإبل، من خلال مؤتمر تتحدث فيه نخبة من المختصين في الإبل، ولأول مرة على هذا المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن نهاية المؤتمر ستشهد توصيات عالمية للنهوض كافة في مجالات قطاع الإبل.

وأضاف: "أشكر اليونيسكو قيادة وإدارة وعاملين على هذا التعاون، وهذه الشراكة الفاعلة، والشكر أيضًا لجميع المتحدثين في المؤتمر من كل أنحاء العالم".

يُذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.