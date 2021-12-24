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سعود بن سلمان يفوز بالمركز الأول في الشوطَيْن الثامن والتاسع

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل سباقات الخيل على كأسَيْ ولي العهد

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم نيابة عن سمو ولي العهد، حفل نادي سباقات الخيل على كأسَيْ سمو ولي العهد بنسخته الـ56 .



ولدى وصول الأمير محمد بن عبدالرحمن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.



وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "نجام" بالمركز الأول، كما سلَّم بعد نهاية الشوط التاسع كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "ماكينج ميراكلس" بالمركز الأول.