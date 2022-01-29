"أمانة حائل": فرقنا الميدانية تحصر التشوّه البصري وتتم معالجته

"الرشيدي": رفع ١٠٨١ رد مخلفات بناء بأحياء النقرة بإجمالي ٢٤ ألف م3

عقب مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف بن صالح الرشيدي، على ما نشرته "سبق" بعنوان "مواطن: التشوه البصري داخل "نقرة حائل" خارج نظرات البلدية والضحية السكان".

وشكر "الرشيدي" "سبق" على اهتمامها وتعاونها بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية.

وأكد أن بعض ما ورد في ثنايا الخبر من معلومات غير دقيقة بشأن ما يراه البعض "قصوراً من البلدية بحي النقرة جنوب حائل فيما يتعلق بأعمال معالجة التشوه البصري، وتركيز أعمالها على الطرق الرئيسية فقط دون الالتفات للأحياء".

وأضاف الرشيدي: أن أعمال معالجات التشوه البصري التي تقوم بها أمانة حائل ممثلة في بلدياتها التابعة والمرتبطة بها تعمل وفق آلية معينة تتمحور بأعمال "رصد وحصر ومعالجة"، وتم حصر جميع المشوهات البصرية من قبل فرق ميدانية لرصد مظاهر التشوه البصري بالأحياء والطرق، ومن ضمنها حي النقرة بحائل، وتعمل بشكل مستمر ومكثف كما يلاحظ الجميع وفق البرنامج الزمني المعد لها.

وأردف أن إجمالي ما تم رفعه من مخلفات البناء مجهولة المصدر في أحياء النقرة ١٠٨١ ردًّا بإجمالي ٢٤ ألف متر مكعب وجار معالجة ما يقارب ٢٦٣ ملاحظة على الشوارع والأرصفة.

وأكد "الرشيدي" أهمية التواصل عبر قنوات التواصل المختلفة التي تُستقبل من خلالها بلاغات التشوه البصري كتطبيق "صوّر وأرسل" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تهدف من خلاله إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، ومركز بلاغات 940 وحسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن أمانة منطقة حائل حريصة على معالجة مظاهر التشوه البصري داخل الأحياء والمحاور الرئيسية، وتعمل بكافة إمكانياتها على مستوى المنطقة لتحسين المشهد الحضري ورفع نسبة رضا العميل من خلال مؤشرات أداء وتقارير يومية، وتتم متابعتها من غرفة عمليات معالجة التشوه البصري بالأمانة تعمل على مدار الساعة بمتابعة وإشراف مباشر من قبل أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي.