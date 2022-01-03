الإطاحة بمواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا للنيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة وعرضها، وتوثيق ذلك ونشره بمدينة الرياض.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

