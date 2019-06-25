أمانة جازان تنفذ "خطوط مشاة 3D" في الطرق والشوارع الرئيسية

لتحسين المشهد الحضري وسلامة العابرين

بدأت أمانة منطقة جازان، تنفيذ خطوط مشاة تدعم الطرقات والشوارع بوسائل السلامة الحديثة، باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد 3D، والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الأمانة على تحسين المشهد الحضري وسلامة عابري تلك الطرق.

وقال أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، إن الأمانة تحرص على تنفيذ الأفكار والتجارب العالمية، وستواصل تنفيذها في عدد من الطرق الحيوية بمدينة جيزان، خاصة في المواقع الحساسة مثل بعض الإشارات المرورية والمدارس وأماكن التجمعات وغيرها.

وأضاف أن الأمانة تحرص على التعاون والتنسيق مع إدارة مرور المنطقة، لتحقيق مبادئ السلامة المرورية وحماية عابري الطريق، ومساندة خطط التنظيم المروري وفق آليات وعناصر السلامة الحديثة والتي ستسهم في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطن.