"دور التطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030" في ورشة بسوق عكاظ

نظمتها جامعة الطائف.. وتستهدف الوصول إلى مليون متطوع سنوياً

قدمت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف، الدكتورة رنا غازي زيني، ورشة عمل تحت عنوان: "العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لوطنٍ أجمل"، في حضور 14 متدرباً.

ناقشت أولى ورش العمل التي تقدمها جامعة الطائف في سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة، العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، ودوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطلبت الدكتورة زيني في بداية الورشة من الحضور تعريف العمل التطوعي كلٌ بمفهومه الخاص، ومشاركة آرائهم عن أهمية الأعمال التطوعية للفرد والمجتمع.

وناقشت الورشة بعد ذلك أهمية العمل التطوعي في الإسلام، ودوره في الإسهام بتحقيق رؤية المملكة 2030؛ إذ تستهدف الرؤية الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل ١١ ألف متطوع الآن، من خلال تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.

ونصت الرؤية في هذا المجال على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.

ونفذت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة نشاطات عدة تفاعلية مع مجموعات المتدربين، تهدف في مجملها إلى بناء فريق تطوعي، وتصميم فرص تطوعية عامة وتخصصية.

واستعرضت الدكتورة "زيني" في ختام ورشة العمل، بعضاً من أعمال جامعة الطائف (ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة) التطوعية وشراكاتها المجتمعية، التي تسعى بها لتحقيق رسالتها الهادفة إلى تطوير ودعم ونقل المعرفة وفقاً للمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية.