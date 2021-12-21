"الأرصاد": فرصة هطول أمطار على شرق المملكة ووسطها وسحب رعدية وضباب بالمرتفعات

انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ الشمالية من شرق المملكة ووسطها.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير، الباحة، لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، ومرتفعات المدينة المنوّرة، وحائل، وسواحل الخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.