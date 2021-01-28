وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي يزور مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية

"هوت": تجربة المجموعة في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا تستحق التأمل

قام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي السيد / أمادو هوت بزيارة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر الحقباني ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الأستاذ هشام الحبيب وعدد من القيادات التنفيذية بالمجموعة. وقد رافق معالي الوزير في الزيارة المستشار السيد خليفه سر وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة السيد شيخ تيجان سي والأستاذ بدر ابراهيم البدر الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية.

وقدم الرئيس التنفيذي للمجموعة لمعالي الوزير والوفد المرافق شرحاً مفصلاً عن مجموعة د.سليمان الحبيب واستثماراتها ، بالإضافة إلى خبراتها الكبيرة في تصميم وتشغيل وتطوير المشروعات الصحية.

وفي تصريح خاص أعرب معالي الوزير عن إعجابه الشديد بما استمع إليه من شرح عن إمكانيات المجموعة وتجهيزاتها العالية والمستوى المتقدم لها ، والقدرات المهنية المتميزة ذات النموذج الصحي المتفرد وقيادة الإبتكار بالرعاية الصحية ، مؤكداً على أن تجربة المجموعة في القطاع الصحي وأثناء جائحة كورونا تجربة رائدة وتستحق التأمل والاستفادة منها.

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركه معالي الوزير في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد بالعاصمة السعودية الرياض ، ويضم في دورته الرابعة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين سيناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار والتحديات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.