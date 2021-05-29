عدد جرعات لقاحات "كورونا" في السعودية يتخطى 13.7 مليون جرعة

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية أكثر من 13.7 مليون جرعة.

ودشنت وزارة الصحة المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، وانطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 08:51 PM

عدد جرعات لقاحات "كورونا" في السعودية يتخطى 13.7 مليون جرعة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية أكثر من 13.7 مليون جرعة.

ودشنت وزارة الصحة المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، وانطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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