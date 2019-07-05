قبل قصفهم لمواقع.. المدفعية تقنص خبيرًا عسكريًّا إيرانيًّا ومسلحين حوثيين بالحديدة

مَهمة ناجحة لـ"القوات المشتركة".. ومصادر: المليشيات تستغل المقرات الحكومية كمنصات

قالت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، الجمعة: إن خبيرًا إيرانيًّا وعددًا من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وكشفت المصادر مصرع "أبو رضا" الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية؛ وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.

وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.