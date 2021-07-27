"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تشمل محافظاتها وتستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن حالة من العوالق الترابية، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 01:35 PM

تشمل محافظاتها وتستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن حالة من العوالق الترابية، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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